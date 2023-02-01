Вашингтон, , 18:04 — REGNUM Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) проводят обыск в поместье президента США Джо Байдена. Об этом 1 февраля сообщает NBC News со ссылкой на два источника.

По информации издания, в доме Байдена, расположенном недалеко от города Рехобот-Бич в штате Делавэр, проходят обыски.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФБР во время обыска в частном доме Байдена изъяли записные книжки президента США.

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