Москва, 1 февраля, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Льготная ипотека (под 2%) в новых регионах России повысит темпы восстановления городов и поселков, заявил 1 февраля президент страны Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Темпы ввода жилья в этих регионах нужно нарастить, сказал президент.

Путин также напомнил, что регионы, вернувшиеся в состав страны в 2022 году, в известном смысле являются «новыми», но в то же время — «нашими давними историческими территориями».

Как сообщалось ранее, президент 1 февраля проводит совещание по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ и природных катаклизмов.