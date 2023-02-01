Путин: льготная ипотека ускорит восстановление новых регионов России
Путин: льготная ипотека повысит темпы восстановления новых регионов России
Москва, 1 февраля, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Льготная ипотека (под 2%) в новых регионах России повысит темпы восстановления городов и поселков, заявил 1 февраля президент страны Владимир Путин.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
Темпы ввода жилья в этих регионах нужно нарастить, сказал президент.
Путин также напомнил, что регионы, вернувшиеся в состав страны в 2022 году, в известном смысле являются «новыми», но в то же время — «нашими давними историческими территориями».
Как сообщалось ранее, президент 1 февраля проводит совещание по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ и природных катаклизмов.