Законопроект о денонсации соглашений о военных пенсиях в рамках СНГ внесен в Госдуму

Москва, , 17:57 — REGNUM Законопроект о денонсации пакета соглашений в рамках НГ о пенсионном обеспечении военнослужащих и их семей правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

Российские солдаты Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Предлагается денонсировать Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного страхования военнослужащих государств — участников Содружества Независимых Государств, подписанное в городе Ташкенте 15 мая 1992 года, и Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих Пограничных войск, членов их семей и государственного страхования военнослужащих Пограничных войск государств — участников Содружества Независимых Государств, подписанное в городе Ташкенте 15 мая 1992 года.

решение принимается на основании того, что 1 января 2023 г. для Российской Федерации прекращает свое действие Соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 г., денонсированное федеральным законом от 11июня 2022 г. № 175-ФЗ, на котором основываются эти два документа.

Кроме того, отмечают в правительстве, в последние годы значительно увеличилось количество случаев выплаты государственными органами Российской Федерации пенсий лицам, не проходившим военную службу ни в СССР, ни в Российской Федерации.

Предусмотренный соглашениями от 15 мая 1992 г. порядок назначения и выплаты пенсий приводит к росту фиктивных миграционных потоков иностранных военных пенсионеров в Российскую Федерацию, где самый высокий уровень пенсионного обеспечения. В то же время у бывших российских военных пенсионеров, переехавших на постоянное место жительство на территорию одного из государств — участников СНГ, размер пенсии оказывается значительно ниже, что вызывает справедливые жалобы. В настоящее время Российская Федерация фактически осуществляет пенсионное обеспечение военнослужащих иностранных государств, обеспокоены в правительстве.

В целях сохранения приобретенных пенсионных прав граждан государства — участники СНГ осуществляют переход на двустороннее международное сотрудничество в области пенсионного обеспечения, отмечается в сопроводительных документах.

Особо оговаривается, что пенсии, которые назначены до прекращения действия соглашений от 15 мая 1992 г. для Российской Федерации, не будут пересматриваться и их выплата Российской Федерацией будет продолжена.

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