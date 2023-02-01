РГГУ предложил ограничить доступ к написавшему диплом чат-боту ChatGPT

Москва, , 17:53 — REGNUM Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) предложил ограничить в образовательных учреждениях доступ к чат-боту ChatGPT. Об этом сообщили в пресс-службе высшего учебного заведения.

Здание РГГУ © Владимир Гердо/ТАСС

Причина такого решения кроется в негативном воздействии на обучение, а также опасениях по поводу безопасности и точности генерируемого контента.

Ранее студент вуза Александр Жданов написал в социальной сети Twitter, что защитил диплом, написанный ChatCPT. Оригинальность работы составила более 80%. В настоящее время специалисты РГГУ проводят анализ диплома.

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