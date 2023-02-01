Бьюти-блогер из Германии убила двойника, чтобы инсценировать свою смерть

Берлин, , 17:54 — REGNUM Немецкая полиция арестовала 23-летнюю девушку, автора блога о красоте, за убийство двойника с целью инсценировки собственной смерти. Об этом сообщает 1 февраля CNN.

Полиция Германии © Paul Zinken/Global Look Press

Представитель полиции города Ингольштадта в Баварии Андреас Айхеле рассказал, что вместе с девушкой под стражу поместили 23-летнего мужчину из Косово. Их подозревают в убийстве 23-летней девушки-алжирки.

Родители подозреваемой 16 августа 2022 года заявили о её исчезновении. Машину девушки нашли в Ингольштадте с женским трупом внутри. Погибшую несколько раз ударили ножом, её лицо было изуродовано.

Вскрытие и анализ ДНК показали, что убитая — не пропавшая девушка, а «поразительно похожая на неё». Позднее жертву опознали. Имена подозреваемых и жертвы полиция не разглашает.

Уже 18 августа подозреваемую — девушку германо-иракского происхождения — задержали в квартире мужчины из Косово. Следователи полагают, что она хотела исчезнуть из-за семейных проблем и для этого инсценировать собственную смерть. Подозреваемая искала через Интернет очень похожих на неё женщин и обманом заставляла встретиться с ней.

В день убийства она вместе с сообщником отвезла девушку в лес. Там алжирку, как отмечают в управлении полиции Верхней Баварии, «коварно и из низменных побуждений убили на лесной поляне». Машину с телом бросили в Ингольштадте.

В конце января были выданы и приведены в исполнение ордеры на арест подозреваемых. Расследование продолжается.

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