Москва, , 17:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин по итогам встречи с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым дал поручения по поддержке и восстановлению регионов после обстрелов ВСУ.

Последствия обстрела Донецка Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По итогам встречи были даны конкретные поручения по дополнительным мерам на этот счет, а также по целому комплексу других направлений», — сказал глава государства на совещании по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в 2022 году в программу восстановления Донецкой Народной Республики попали 3596 объектов, и это позволяет региону считаться самой большой в России стройкой.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для восстановления жилья в Донбассе необходима отдельная программа.