Белгородская область получит 9,4 млрд рублей на восстановление жилого фонда
Москва, 1 февраля 2023, 17:47 — REGNUM Правительство России выделило Белгородской области 9,4 млрд рублей для восстановления разрушенного жилого фонда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля сообщил глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).
«Сегодня на правительственном заседании принято решение о выделении региону 9,4 млрд рублей, из них 7,4 млрд рублей поступят из резервного фонда, а 2 млрд рублей выделит Москва по предложению мэра Сергея Собянина», — заявил Гаврилов.
На фоне непрекращающихся обстрелов приграничного с Украиной региона вопрос об оказании помощи Белгородской области ставился неоднократно.
«Важно, что после встречи президента Владимира Путина с губернатором Вячеславом Гладковым лёд тронулся. Глава региона выступил с инициативой о восстановлении разрушенного в ходе обстрелов и строительстве нового жилья, чтобы жители области не чувствовали себя брошенными. На это нужны значительные средства, и, понятно, возможностей таких у области нет», — говорит парламентарий.
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