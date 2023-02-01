Москва, 1 февраля, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Правительство России выделило Белгородской области 9,4 млрд рублей для восстановления разрушенного жилого фонда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля сообщил глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

Пресс-служба губернатора Белгородской области/РИА Новости Разбитые окна в доме после обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области

«Сегодня на правительственном заседании принято решение о выделении региону 9,4 млрд рублей, из них 7,4 млрд рублей поступят из резервного фонда, а 2 млрд рублей выделит Москва по предложению мэра Сергея Собянина», — заявил Гаврилов.

На фоне непрекращающихся обстрелов приграничного с Украиной региона вопрос об оказании помощи Белгородской области ставился неоднократно.

«Важно, что после встречи президента Владимира Путина с губернатором Вячеславом Гладковым лёд тронулся. Глава региона выступил с инициативой о восстановлении разрушенного в ходе обстрелов и строительстве нового жилья, чтобы жители области не чувствовали себя брошенными. На это нужны значительные средства, и, понятно, возможностей таких у области нет», — говорит парламентарий.