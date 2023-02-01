Херсон, , 17:51 — REGNUM Украинской армии не удалось выбить российских военнослужащих ни с одной позиции. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Военнослужащий ВС РФ на позициях © РИА Новости

«Хочу обратить внимание критиков, что за весь период спецоперации враг не выбил наши войска ни с одной позиции», — приводит его слова РИА Новости.

Политик напомнил, что везде, где враг смог продвинуться, российские части отошли по решениям своего командования.

«Это, действительно, были непростые решения, но факт остаётся фактом», — подчеркнул он, отметив, что российские военнослужащие, действуя в меньшинстве, постоянно вытесняют противника с укреплённых позиций, которые были превращены в настоящие бетонные крепости, в том числе и в городах.

«Это самый тяжёлый вид боевых действий, и он по плечу лишь нашим воинам», — заявил Сальдо, добавив, что все российские города будут освобождены.

Как передавало ИА REGNUM, по словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, украинская армия активизируется на артёмовском, марьинском и угледарском направлениях.

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