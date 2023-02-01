Путин: лишить ВСУ возможности обстреливать регионы России — приоритетная задача

Москва, , 17:45 — REGNUM Приоритетной для России задачей является не допускать обстрелов регионов страны со стороны ВСУ, заявил 1 февраля президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин © Илья Питалев/РИА Новости

Нужно ликвидировать саму возможность таких обстрелов, отметил Путин. «Это дело военного ведомства», — сказал президент.

Как сообщалось ранее, 1 февраля президент проводит совещание по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры, поврежденных из-за обстрелов ВСУ и чрезвычайных происшествий.

Приоритетными являются вопросы поддержки жителей Крым, Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье было разрушено или повреждено, сказал Владимир Путин в начале совещания.