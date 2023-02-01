Путин: надо лишить ВСУ возможности обстреливать регионы России
Путин: лишить ВСУ возможности обстреливать регионы России — приоритетная задача
Москва, 1 февраля, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Приоритетной для России задачей является не допускать обстрелов регионов страны со стороны ВСУ, заявил 1 февраля президент России Владимир Путин.
Илья Питалев/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин
Нужно ликвидировать саму возможность таких обстрелов, отметил Путин. «Это дело военного ведомства», — сказал президент.
Как сообщалось ранее, 1 февраля президент проводит совещание по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры, поврежденных из-за обстрелов ВСУ и чрезвычайных происшествий.
Приоритетными являются вопросы поддержки жителей Крым, Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье было разрушено или повреждено, сказал Владимир Путин в начале совещания.