Москва, 1 февраля, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Власти Белгородской область отселили свыше трех тысяч жителей региона из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 1 февраля сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом страны Владимиром Путиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

«Количество уже отселенных жителей составило более 3,7 тысячи человек, при этом площадь отселенных домов составляет около 108 тысяч квадратных метров», — сказал он и добавил, что на восстановление разрушенных объектов потребуется 9,4 миллиарда рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что российским участникам специальной военной операции на территории Украины, а также пленным ВСУ передали сборник «Черная Книга. Зверства бандеровцев».

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