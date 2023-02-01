Лондон, 1 февраля, 2023, 17:51 — ИА Регнум. В центре Лондона 1 февраля проходит крупнейшая за десять лет забастовка, участие в которой могут принять более 500 тысяч человек, сообщает телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Участники акции протестуют против нового закона о минимальном уровне работы основных служб во время забастовок и требуют увеличения заработной платы.

По всей стране на улицы вышли тысячи работников образовательной сферы, госслужащие, сотрудники транспортного сектора.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 18 января тысячи британских медработников вышли на двухдневную забастовку, требуя увеличения заработной платы.

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