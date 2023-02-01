Вашингтон, 1 февраля, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Власти западных стран допустили ошибку, проигнорировав основную мысль Мюнхенской речи президента Российской Федерации Владимира Путина в 2007 году. Об этом написал обозреватель The American Thinker Джаред Петерсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

Он подчеркнул, что в 2007 году в Мюнхенской речи Путин ясно дал понять, что Украина является «самой красной из всех красных линий».

В статье также указано, что Москва никогда не потерпит вооружённого соседа, но, несмотря на это, в США продолжали не замечать очевидных сигналов Кремля, а администрация американского президента Джо Байдена с первого дня начала рассматривать Украину как де-факто члена НАТО.

Обозреватель отметил, что кризис на Украине был фактически спровоцирован вялотекущей войной Запада против России.

«Сменявшие друг друга правительства США, несут ответственность за создание условий, в которых произошел конфликт на Украине», — подчеркнул он.

Как передавало ИА REGNUM, Евросоюз намерен вдвое увеличить число военнослужащих ВСУ, проходящих подготовку в рамках тренировочной миссии ЕС по военной помощи Киеву.

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