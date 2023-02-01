Париж, 1 февраля, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Во Франции профсоюзы автономного агентства парижского транспорта призывают к новым забастовкам против пенсионной реформы 7 и 11 февраля, говорится в пресс-релизе профсоюза.

Gerard Cambon/globallookpress.com Забастовка во Франции

«Мы призываем всех сотрудников компании продолжить и усилить протестное движение забастовкой во вторник, 7 февраля, а затем в субботу, 11 февраля, чтобы сказать «нет» этой реформе», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Париже на площади Италии участников собралось не менее 87 тыс. человек. В результате массовых столкновений с полицией были задержаны 30 протестующих.

Французское правительство намерено продолжать «убеждать» жителей страны в том, что намеченная на 2023 год пенсионная реформа им необходима, невзирая на проходящие массовые протесты против неё.