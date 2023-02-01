Врио главы СБУ Малюк: масштабные обыски на Украине проводятся по приказу Зеленского

Киев, , 17:41 — REGNUM Масштабные обыски на Украине проводятся по приказу президента страны Владимира Зеленского. Об этом, как передает местное издание «Страна», заявил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, с помощью обысков украинский лидер «наносит удар по врагу внутри страны», к которым относятся предатели, агенты российских спецслужб, представители организованной преступности, коррупционеры, подрывающие экономику и функционирование оборонно-промышленного комплекса.

Малюк подчеркнул, что нынешние действия — первый этап комплексной и системной работы. Он также добавил, что следственные действия продлятся несколько дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что обыски прошли в доме у олигарха Игоря Коломойского, депутата Верховной рады Вадима Столара, бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова, а также в Киевской налоговой инспекции.