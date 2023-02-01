В СБУ заявили о приказе Зеленского провести масштабные обыски
Врио главы СБУ Малюк: масштабные обыски на Украине проводятся по приказу Зеленского
Киев, 1 февраля, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Масштабные обыски на Украине проводятся по приказу президента страны Владимира Зеленского. Об этом, как передает местное издание «Страна», заявил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.
По его словам, с помощью обысков украинский лидер «наносит удар по врагу внутри страны», к которым относятся предатели, агенты российских спецслужб, представители организованной преступности, коррупционеры, подрывающие экономику и функционирование оборонно-промышленного комплекса.
Малюк подчеркнул, что нынешние действия — первый этап комплексной и системной работы. Он также добавил, что следственные действия продлятся несколько дней.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что обыски прошли в доме у олигарха Игоря Коломойского, депутата Верховной рады Вадима Столара, бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова, а также в Киевской налоговой инспекции.