Москва, 1 февраля, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Российский футболист Александр Зуев заявил о желании выступать за сборную Казахстана. Об этом 1 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола (КФФ).

Алексей Филиппов/ РИА Новости Александр Зуев

«Футболист Александр Зуев действительно проявил интерес к выступлению за национальную сборную Казахстана», — сообщили в КФФ.

Отмечается, что в конце 2022 года КФФ запросила у Российского футбольного союза (РФС) информацию о выступлении игрока в составе сборных России.

В КФФ заявили, что готовы заняться решением юридических вопросов, связанных со сменой спортивного гражданства 26-летнего футболиста, если у него есть гражданство республики, а тренерский штаб сборной Казахстана заинтересован в нём.

Зуев родился в Казахстане. В 2003–2005 годах он выступал за молодёжную команду клуба «Тобол». В России он выступал за «Спартак», «Крылья Советов», «Ростов», «Рубин», а с лета 2022 года играет за «Химки».