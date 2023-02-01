Брюссель, 1 февраля, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Европейский союз больше не зависит от российских ископаемых видов топлива, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

IMAGO/Christoph Hardt/globallookpress.com Урсула фон дер Ляйен

По её словам, весной 2022 года ЕК разработала план для избавления от зависимости от российских ископаемых видов топлива. Обсуждалась возможность достичь поставленных целей до 2027 года или ранее.

«Сейчас мы полностью избавились от нашей зависимости от российских ископаемых видов топлива. Это прошло намного быстрее, чем мы ожидали», — заверила фон дер Ляйен.

Ранее глава Еврокомиссии заявляла, что Россия потеряла крупнейшего покупателя своих энергоресурсов, которым был Евросоюз.

Власти России, в свою очередь, отмечают, что поставки энергоносителей переориентированы на другие направления, а единственным пострадавшим окажется именно ЕС, где значительно выросли цены.

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