На Украине экс-министра заподозрили в халатности, которая привела к убытку в 1,5 млрд гривен

Киев, , 17:25 — REGNUM Бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины заподозрили в служебной халатности, которая нанесла ущерб бюджету страны в размере 1,5 млрд гривен. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, по поручению подозреваемого были заключены убыточные для страны соглашения со структурами известного предпринимателя.

«В целом служебная халатность высокопоставленного чиновника привела к нанесению государственному бюджету почти 1,5 млрд грн убытков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины заподозрили в служебной халатности.

Сейчас следователи осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве.

Как передавало ИА REGNUM, на Украине сообщили о возможных увольнениях руководителей таможни.

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