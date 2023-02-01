Киев, 1 февраля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины заподозрили в служебной халатности, которая нанесла ущерб бюджету страны в размере 1,5 млрд гривен. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По версии следствия, по поручению подозреваемого были заключены убыточные для страны соглашения со структурами известного предпринимателя.

«В целом служебная халатность высокопоставленного чиновника привела к нанесению государственному бюджету почти 1,5 млрд грн убытков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины заподозрили в служебной халатности.

Сейчас следователи осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве.

Как передавало ИА REGNUM, на Украине сообщили о возможных увольнениях руководителей таможни.

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