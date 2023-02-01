Депутат ВР Гончаренко: глава минобороны Украины Резников может уйти в отставку

Киев, , 17:19 — REGNUM Министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть свой пост и возглавить министерство юстиций. Об этом 1 февраля в своём телеграм-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Алексей Резников © Boris Roessler/globallookpress.com

«Кто станет главой министерства обороны вместо Резникова, пока непонятно», — написал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможных новых кадровых решениях.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что на Украине могут уволить руководство таможенной службы.

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