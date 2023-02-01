Москва, 1 февраля, 2023, 17:12 — ИА Регнум. США угрожают нейтральным странам вторичными санкциями, требуя отказаться от сотрудничества с Россией, заявила 1 февраля официальный представитель МИД Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Вашингтон движим «навязчивым стремлением причинить максимально возможный вред России», отметила она. Шантаж при этом лицемерно именуется «солидарностью», напомнила Захарова.

Не все государства по тем или иным причинам способны противостоять такому давлению со стороны США, добавила она.

Как сообщалось ранее, в конце января 2023 года министр финансов Джанет Йеллен заявила, что всем странам Африки «было сделано предупреждение» о необходимости соблюдать антироссийские санкции. В противном случае США будут «решительно реагировать», сказала Йеллен.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что западные страны хотят вновь навязать Африке колониальный статус, принуждая африканские государства отказаться от сотрудничества с Россией.