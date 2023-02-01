Лукашенко проводили из Зимбабве с оркестром и козлом
Хараре, 1 февраля 2023, 17:11 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил государственный визит в Зимбабве. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба белорусского лидера.
В аэропорту столицы страны Хараре Лукашенко устроили проводы с местным колоритом: были исполнены танцы и песни, присутствовал почётный караул, а также украшенный козёл в оркестре.
Кроме того, в аэропорту его лично проводил лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва. В подарок от него Лукашенко получил фотоальбом с памятными моментами визита.
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