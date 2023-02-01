Хараре, , 17:11 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил государственный визит в Зимбабве. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Хараре © AARON UFUMELI/EPA/ТАСС

В аэропорту столицы страны Хараре Лукашенко устроили проводы с местным колоритом: были исполнены танцы и песни, присутствовал почётный караул, а также украшенный козёл в оркестре.

Кроме того, в аэропорту его лично проводил лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва. В подарок от него Лукашенко получил фотоальбом с памятными моментами визита.

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