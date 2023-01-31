Хараре, 1 февраля, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил государственный визит в Зимбабве. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба белорусского лидера.

AARON UFUMELI/EPA/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Хараре

В аэропорту столицы страны Хараре Лукашенко устроили проводы с местным колоритом: были исполнены танцы и песни, присутствовал почётный караул, а также украшенный козёл в оркестре.

Кроме того, в аэропорту его лично проводил лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва. В подарок от него Лукашенко получил фотоальбом с памятными моментами визита.