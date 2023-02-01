Havaş предупредила о рисках обслуживания российских самолетов в аэропортах Турции

Анкара, , 17:18 — REGNUM Компания Havaş, обслуживающая самолеты в турецких аэропортах, может прекратить принимать самолёты российских авиакомпаний из-за санкций США. Об этом говорится в письме главы компании Мете Эрны, отправленном контрагентам 31 января и копия которого есть у РБК.

Гражданские самолеты Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно информации из письма, в обслуживании может быть отказано самолётам американской компании Boeing, а также нескольким лайнерам европейской Airbus.

В список попали 170 самолётов российских авиакомпаний, семь белорусских и четыре иранских, а также бизнес-джеты Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650 принадлежащие якобы Роману Абрамовичу.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО.

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