В Минспорте заверили, что развитие инфраструктуры идёт в соответствии со стратегией

Москва, , 17:47 — REGNUM Развитие спортивной инфраструктуры в ближайшее время будет в приоритете на территориях новых регионов России, но не в ущерб другим субъектам страны, сообщил 1 февраля министр спорта Олег Матыцин.

Российский спорт ИА REGNUM

Работа идёт в соответствии со стратегией, принятой правительством в 2020 году, уточнил глава Минспорта.

По словам Матыцина, после введения антироссийских санкций в стране была оперативно разработана программа антикризисных мер.

Для российского спорта важную роль играет развитие инфраструктуры, в том числе через реализацию проектов «Спорт — норма жизни» и «Я выбираю спорт», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минспорта, на территории Донецкой Народной Республики восстановлены 11 спортивных объектов, построены два новых физкультурных комплекса и начались ремонтные работы ещё на 20 объектах спортивной инфраструктуры. Работы ведутся с помощью регионов, взявших шефство над ДНР.