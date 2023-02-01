Стали известны темы саммита ЕС и Украины
Брюссель, 1 февраля 2023, 16:57 — REGNUM На саммите ЕС и Украины будут обсуждаться вопросы создания так называемого «трибунала», а также восстановления страны. Об этом 1 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в Брюсселе.
По его словам, речь будет идти, в том числе, и о возможности использования замороженных на Западе активов России для передачи их Киеву. Также будут обсуждаться перспективы вступления Украины в ЕС.
Ожидается, что саммит ЕС-Украина состоится 3 февраля, вероятнее всего, в Киеве.
Ранее издание Euractiv со ссылкой на проект коммюнике по итогам консультаций между европейскими и украинскими чиновниками написало, что ускоренное вступление Украины в ЕС остаётся маловероятным.
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