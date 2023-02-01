Сан-Сальвадор, 1 февраля, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Президент Сальвадора Найиб Букеле представил мегатюрьму для членов банд и террористов. Соответствующее видео опубликовано на странице Букеле в Twitter.

Presidencia.gob.sv Найиб Букеле

Отмечается, что тюрьма является «крупнейшим подобным центром на территории Америки».

Оснащенная современным техническим оборудованием мегатюрьма будет иметь гарнизон из 600 военнослужащих и 250 полицейских, отметил министр обороны Рене Мерино.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Букеле сообщил о развертывании в городе Сояпанго (пригород столицы республики) 8500 военных и 1500 сотрудников силовых ведомств.

По его словам, силовики должны задерживать членов банд и выводить их из населенного пункта «одного за другим».