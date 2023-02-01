В Сальвадоре представили мегатюрьму для террористов
Сан-Сальвадор, 1 февраля, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Президент Сальвадора Найиб Букеле представил мегатюрьму для членов банд и террористов. Соответствующее видео опубликовано на странице Букеле в Twitter.
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Найиб Букеле
Отмечается, что тюрьма является «крупнейшим подобным центром на территории Америки».
Оснащенная современным техническим оборудованием мегатюрьма будет иметь гарнизон из 600 военнослужащих и 250 полицейских, отметил министр обороны Рене Мерино.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Букеле сообщил о развертывании в городе Сояпанго (пригород столицы республики) 8500 военных и 1500 сотрудников силовых ведомств.
По его словам, силовики должны задерживать членов банд и выводить их из населенного пункта «одного за другим».