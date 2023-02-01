Москва, , 16:59 — REGNUM Попытки посягательства со стороны западных стран на имущество России не останутся без ответа. Об этом заявила 1 февраля официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в ходе брифинга.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она заверила, что попытки посягательства на имущество, активы России будут расценены как грабеж, они не останутся без соответствующего ответа.

Захарова подчеркнула, что все доводы Запада о якобы правомерности конфискации российского имущества не выдерживают критики.

«Если мы говорим о том праве и законности, которые действовали на протяжении десятилетий, то нет законного способа отнимать у других что-либо и присваивать себе», — отметила дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил возможности поставок Киеву самолётов, только повышают неуёмный аппетит Зеленского.

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