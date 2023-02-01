Москва, 1 февраля, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Попытки посягательства со стороны западных стран на имущество России не останутся без ответа. Об этом заявила 1 февраля официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в ходе брифинга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она заверила, что попытки посягательства на имущество, активы России будут расценены как грабеж, они не останутся без соответствующего ответа.

Захарова подчеркнула, что все доводы Запада о якобы правомерности конфискации российского имущества не выдерживают критики.

«Если мы говорим о том праве и законности, которые действовали на протяжении десятилетий, то нет законного способа отнимать у других что-либо и присваивать себе», — отметила дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил возможности поставок Киеву самолётов, только повышают неуёмный аппетит Зеленского.

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