Москва, 1 февраля, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Российским участникам специальной военной операции на территории Украины, а также пленным ВСУ передали сборник «Черная Книга. Зверства бандеровцев». Об этом 1 февраля сообщил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Kremlin.ru Владимир Мединский

По его словам, историческая брошюра вышла тиражом 25 тыс. экземпляров.

Мединский отметил, что сборник основан на архивных документах ФСБ и Министерства обороны. В нём описаны подробности зверских пыток, применяемых бандеровцами в Великую Отечественную войну и после неё при целенаправленном уничтожении мирного населения, а также 135 способов пыток и зверств, которые применяли представители ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к мирным жителям.

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В свою очередь, редактор и составитель брошюры Михаил Мягков выразил надежду на то, что если «Черная Книга. Зверства бандеровцев» попадёт в руки украинских боевиков, то они «по крайней мере задумаются, за кого они сражаются, за какую идеологию, и нужно ли сражаться».

Уточняется, что в скором будущем сборник станет доступен для широкой публики.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна пообещала передать Украине еще одну партию танков.

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