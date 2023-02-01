Белоруссия модернизирует советские артсистемы на основе опыта СВО

Минск, , 17:09 — REGNUM В Белоруссуии стоящие на вооружении советские артиллерийские системы модернизируют с учётом опыта специальной военной операции, сообщает 1 февраля агентство БелТА со ссылкой на начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных сил страны полковника Руслана Чехова.

Военнослужащие Белоруссии © Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

По его словам, «опыт спецоперации на Украине подтверждает, что советские артиллерийские системы при условии их модернизации показывают очень хорошие результаты».

Над их усовершенствованием трудятся сотрудники российских и белорусских предприятий оборонного комплекса, добавил Чехов.

Как сообщало ИА REGNUM, два совместных российско-белорусских центра подготовки военнослужащих действуют на территории Белоруссии и один — в России.

Читайте также: Лавров: у России и Белоруссии единая позиция по целям СВО