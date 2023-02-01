Белоруссия учтёт опыт СВО при модернизации советских артсистем
Белоруссия модернизирует советские артсистемы на основе опыта СВО
Минск, 1 февраля, 2023, 17:09 — ИА Регнум. В Белоруссуии стоящие на вооружении советские артиллерийские системы модернизируют с учётом опыта специальной военной операции, сообщает 1 февраля агентство БелТА со ссылкой на начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных сил страны полковника Руслана Чехова.
По его словам, «опыт спецоперации на Украине подтверждает, что советские артиллерийские системы при условии их модернизации показывают очень хорошие результаты».
Над их усовершенствованием трудятся сотрудники российских и белорусских предприятий оборонного комплекса, добавил Чехов.
Как сообщало ИА REGNUM, два совместных российско-белорусских центра подготовки военнослужащих действуют на территории Белоруссии и один — в России.
Читайте также: Лавров: у России и Белоруссии единая позиция по целям СВО