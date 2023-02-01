Захарова: слова Макрона о возможной поставке истребителей Киеву лишь повышают аппетит Зеленского

Москва, , 16:42 — REGNUM Заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил возможности поставок Киеву самолётов, только повышают неуёмный аппетит Зеленского. Об этом 1 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Захарова поинтересовалась, действительно ли президент Франции уверен в том, что, если Киеву будет передаваться оружие, тяжелое вооружение, это не приведет к эскалации ситуации?

«Подобного рода заявления лишь повышают и без того неуемный аппетит режима Зеленского», — заявила он.

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