Москва, 1 февраля, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил возможности поставок Киеву самолётов, только повышают неуёмный аппетит Зеленского. Об этом 1 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Захарова поинтересовалась, действительно ли президент Франции уверен в том, что, если Киеву будет передаваться оружие, тяжелое вооружение, это не приведет к эскалации ситуации?

«Подобного рода заявления лишь повышают и без того неуемный аппетит режима Зеленского», — заявила он.

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