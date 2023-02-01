Суд арестовал на 13 суток гражданку США, выгуливавшую телёнка в Москве
Москва, 1 февраля 2023, 17:09 — REGNUM Тверской суд Москвы назначил американской активистке Алисии Дэй, выгуливавшей теленка на Красной площади, 13 суток ареста. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщили в суде.
Московский суд признал гражданку США виновной в правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».
Ранее зоозащитницу оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции.
Напомним, что 34-летняя американка, проживающая в подмосковном Реутове, купила животное через онлайн-площадку для объявлений, после чего решила показать ему Красную площадь.
Как сообщало ИА REGNUM, народный артист России, актёр театра и кино Борис Щербаков госпитализирован в Москве.
Читайте также: Актёра Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
Читайте ранее в этом сюжете: Гражданке США выписали штраф за прогулку с телёнком по Красной площади