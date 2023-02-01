Москва, 1 февраля, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы назначил американской активистке Алисии Дэй, выгуливавшей теленка на Красной площади, 13 суток ареста. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщили в суде.

Пресс-служба Тверского суда/ТАСС Гражданка США Алисия Дей (справа), выгуливавшая теленка на Красной площади, в Тверском суде

Московский суд признал гражданку США виновной в правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

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Напомним, что 34-летняя американка, проживающая в подмосковном Реутове, купила животное через онлайн-площадку для объявлений, после чего решила показать ему Красную площадь.

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