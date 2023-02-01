Дуда ответил на вопрос о поставках истребителей Киеву
Варшава, 1 февраля 2023, 16:23 — REGNUM Варшава не будет передавать Киеву истребители, заявил 1 февраля президент республики Анджей Дуда, выступление которого транслировало Польское телевидение.
По его словам, в настоящее время у Польши есть порядка 50 истребителей F-16
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что американские истребители F-16 могут быть отправлены на Украину только после согласования такого шага в НАТО и в полной координации с союзниками.
Также отметим, что в Великобритании считают нецелесообразным в настоящее время передавать Украине истребители.