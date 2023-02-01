Варшава, , 16:23 — REGNUM Варшава не будет передавать Киеву истребители, заявил 1 февраля президент республики Анджей Дуда, выступление которого транслировало Польское телевидение.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если вы спрашиваете меня об истребителях, то я отвечу так: надо помнить, что мы поддерживаем Украину, но также заботимся о безопасности Польши», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, в настоящее время у Польши есть порядка 50 истребителей F-16

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что американские истребители F-16 могут быть отправлены на Украину только после согласования такого шага в НАТО и в полной координации с союзниками.

Также отметим, что в Великобритании считают нецелесообразным в настоящее время передавать Украине истребители.