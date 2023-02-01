Роспотребнадзор: маркетплейсы не вправе взимать деньги с покупателей при возврате товара

Москва, , 16:26 — REGNUM Потребитель вправе вернуть некачественный товар продавцу, в том числе купленный через маркетплейс. Соответствующее разъяснение 1 февраля дал Роспотребнадзор после многочисленных жалоб граждан на платный возврат покупок.

Роспотребнадзор Rospotrebnadzor.ru

В ведомстве напомнили, что продавцы или маркетплейсы не могут взимать или удерживать средства потребителей, так как в законе прописана обязанность принять товар с недостатками и провести проверку качества.

Также продавцу следует вернуть потребителю стоимость некачественной вещи, если наличие недостатков подтвердилось.

Как сообщало ИА REGNUM, в компании Wildberries опровергли обвинения о взимании с покупателей платы за доставку бракованных товаров.

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