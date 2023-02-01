Вице-спикер Госдумы Яровая: Кирби изобличил секретную работу Пентагона в биолабораториях

Москва, , 16:16 — REGNUM Признание координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джона Кирби изобличает Вашингтон в том, что Пентагон выполнял секретные военно-биологические поручения Вашингтона. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Джон Кирби © Chris Kleponis — Pool via CNP/globallookpress.com

«Господин Кирби подтвердил главное, что Вашингтон с Киевом работали над опасными вирусами. Поскольку установлено и документально подтверждено, что с Киевом в биолабораториях работали военные США, признание Кирби изобличает Вашингтон в том, что Пентагон выполнял секретные военно-биологические поручения Вашингтона», — сказала Яровая.

Высокие должностные лица США не первый раз уличены в недобросовестных объяснениях подтверждённого ими самими биологического проекта на Украине, который являются лишь частью их глобальной военно-биологической программы, отметила парламентарий.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил о том, что Вашингтон работал с Киевом над исследованиями по предотвращению пандемии.

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