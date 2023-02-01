ВСУ нанесли удар по позициям российских войск в Брянской области
Брянск, 1 февраля 2023, 16:13 — REGNUM ВСУ обстреляли двумя ракетами РСЗО «Ольха» позиции российских войск в Брянской области. Об этом 1 февраля сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД.
«В 06:07 возле населённого пункта Алёновка Унечского района (58 км от государственной границы), со стороны Украины по позициям МО РФ произведён обстрел двумя ракетами РСЗО «Ольха» калибра 300 мм», — говорится в сообщении.
Отмечается, что разрушений нет. Один военнослужащий госпитализирован с лёгким ранением левого бедра.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ произвели обстрел по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области.
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