Брянск, 1 февраля, 2023, 16:13 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли двумя ракетами РСЗО «Ольха» позиции российских войск в Брянской области. Об этом 1 февраля сообщили ИА REGNUM в экстренных службах региона.

Gov.ua РСЗО «Ольха»

«В 06:07 возле населённого пункта Алёновка Унечского района (58 км от государственной границы), со стороны Украины по позициям МО РФ произведён обстрел двумя ракетами РСЗО «Ольха» калибра 300 мм», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что разрушений нет. Один военнослужащий госпитализирован с лёгким ранением левого бедра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ произвели обстрел по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области.