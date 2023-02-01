Президент Польши Дуда предложил НАТО дать Украине гарантии безопасности

Варшава, , 16:11 — REGNUM Альянс НАТО должен дать Украине гарантии безопасности, причём сделать это еще до саммита в Вильнюсе (пройдет в июле 2023 года), заявил 1 февраля президент Польши Анджей Дуда.

Президент Польши Анджей Дуда © IMAGO/ Jürgen Heinrich/globallookpress.com

Польша вместе с партнерами подготовит проект соглашения о «своего рода гарантиях», они должны укрепить безопасность Украины в будущем, рассказал Дуда.

В Польше надеются, что Украина вступит в НАТО, «своего рода гарантии» безопасности должны быть даны именно в свете такой перспективы, добавил он.

В январе 2023 года Дуда отмечал, что конфликт между Россией и Украиной, по его мнению, завершится за столом переговоров, но пока условия для этого не сложились.