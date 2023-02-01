Вашингтон, 1 февраля, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Киев близок к поражению в конфликте с Россией, а серьезные демографические проблемы ставят под сомнение дальнейшее существование Украины как государства. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

По его словам, в США уже все знают, что Украина проигрывает в конфликте с Россией.

«Украинское сопротивление рушится. Сама страна находится под угрозой исчезновения — настолько все плохо», — отметил полковник в отставке, добавив, что главной проблемой для Украины станет серьезный демографический кризис, который вызван в том числе оттоком населения.

Он уточнил, ссылаясь на подсчеты эксперта по демографическим вопросам, что с начала конфликта порядка 25% жителей уехали из страны.

Военный также отметил, что на Западе никто не говорит правду о реальных потерях.

«Сегодня на Украине осталось примерно от 18 до 22 млн человек, находящихся под контролем Зеленского. Это число примерно равно количеству жителей Нидерландов», — считает Макгрегор.

Как передавало ИА REGNUM, американская частная военная компания «Моцарт», обучающая ВСУ, покидает Украину.

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