Сринагар, Индия, 1 февраля, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Восемь туристов из России пострадали в результате схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщили 1 февраля в полиции округа Барамула.

z35/globallookpress.com Гульмарг

Все пострадавшие находятся в больнице, угрозы их жизни нет.

Утром под мощную лавину попали три группы, состоявшие из 21 туриста из России и Польши и двух местных гидов. В ходе спасательной операции 19 лыжников и обоих гидов нашли живыми, ещё два туриста погибли, сообщает индийское агентство UNI.

Погибшие — 43-летний и 45-летний граждане Польши. Их тела доставили в медучреждение для экспертизы.

Отмечается, что лыжники не должны были находиться в районе, объявленном «красной зоной» из-за угрозы схода лавин.