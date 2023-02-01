Российские туристы пострадали при сходе лавины в Индии
Восемь туристов из России пострадали при сходе лавины в Индии
Сринагар, Индия, 1 февраля, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Восемь туристов из России пострадали в результате схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщили 1 февраля в полиции округа Барамула.
z35/globallookpress.com
Гульмарг
Все пострадавшие находятся в больнице, угрозы их жизни нет.
Утром под мощную лавину попали три группы, состоявшие из 21 туриста из России и Польши и двух местных гидов. В ходе спасательной операции 19 лыжников и обоих гидов нашли живыми, ещё два туриста погибли, сообщает индийское агентство UNI.
Погибшие — 43-летний и 45-летний граждане Польши. Их тела доставили в медучреждение для экспертизы.
Отмечается, что лыжники не должны были находиться в районе, объявленном «красной зоной» из-за угрозы схода лавин.