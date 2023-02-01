Мишустин: общее количество заявок по программе соцгазификации приближается к миллиону

Москва, , 16:08 — REGNUM Правительство России в 2023 году частично компенсирует 54 регионам с низкой бюджетной обеспеченностью расходы по социальной газификации. Для этих целей из федерального бюджета будет выделено около 2,5 млрд рублей, заявил 1 февраля премьер-министр Михаил Мишустин.

Газопровод © Александр Кряжев/РИА Новости

Дополнительная поддержка оказывается участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, многодетным и семьям с низкими доходами. Размер субсидии составит не менее 100 тысяч рублей.

«Газ пришёл в дома уже сотен тысяч семей. Однако пока это было не всем доступно из-за достаточно высокой стоимости необходимого оборудования и его подключения к газораспределительным сетям», — отметил Мишустин.

Главам регионов необходимо внимательнее отнестись к информированию людей о возможности получения такой помощи, граждане не должны сталкиваться с лишней бюрократией в рамках получения поддержки от государства, заключил премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил регионам сохранить темпы социальной газификации в 2023 году, чтобы добиться полного исполнения соответствующей программы и довести уровень газификации до 82,9% в 2030 году.