Лидер СРЗП Миронов отверг выделение российских гектаров уехавшим от мобилизации

Москва, , 16:01 — REGNUM Лидер СРЗП Сергей Миронов назвал частным заявлением предложение депутата Госдумы Дмитрия Гусева о привлечении обратно в Россию раздачей земли уехавших из России на фоне проведения специальной военной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Инициатива нашего депутата Дмитрия Гусева — его частное заявление. Фракция таких инициатив не выносила и не одобряла. Более того, мы считаем такое предложение неправильным», — заявил Миронов, отвечая на вопрос о перспективах инициативы.

Миронов выразил убеждение, что землю нужно раздавать российским гражданам.

«У нас есть давнее предложение — выделять гектары не только в Арктике и на Дальнем Востоке, а на территории всей России. Отдельное предложение — выделение земли участникам специальной военной операции. Вот что нужно обсуждать. И мы будем этого добиваться. В связи с этим фракция не поддерживает инициативу о выделении земель иностранцам или удравшим от мобилизации», — резюмировал Миронов.

Депутат Госдумы Гусев предложил вернуть людей, которые уехали после объявления частичной мобилизации, путем предоставления им 10 гектаров земли, техники и выкупа их готового продукта.

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