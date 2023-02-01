Волгоград, 1 февраля, 2023, 15:58 — ИА Регнум. В Волгограде на территории музея-панорамы «Сталинградская битва» прошла торжественная церемония открытия бюстов Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского.

Павел Бедняков/РИА Новости Бюст генералиссимуса Иосифа Сталина на площади перед входом в музей-панораму «Сталинградская битва» в Волгограде

Памятники открываются в канун юбилея разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Россия должна хранить память о подвигах Великой Отечественной войны, заявил на церемонии спикер Волгоградской областной думы Александр Блошкин.

Как сообщалось ранее, 2 февраля Волгоград посетит президент России Владимир Путин. Он приедет на Мамаев курган, а также примет участие в торжественном концерте. В городе пройдет еще ряд мероприятий, включая военный парад.