Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Зимбабве, где провел совместный бизнес-форум. Сотрудничество с африканскими странами крайне важно для Белоруссии и базируется на двух отраслях: аграрной и военной. При этом и Минску, и некоторым его африканским партнерам приходится выстраивать сложные схемы для обхода западных санкций.

Виктор Васильев, , 17:31 — REGNUM В Хараре прошел двусторонний белорусско-зимбабвийский бизнес-форум, на котором был заключен ряд договоренностей. Но запомнился африканский вояж Александра Лукашенко прежде всего политическими заявлениями, касающимися санкций.

Визит Александра Лукашенко в Зимбабве © Shaun Jusa/Global Look Press

Санкции

Несмотря на отстранение от власти Роберта Мугабе, из всех африканских стран Зимбабве по-прежнему испытывает наибольшее санкционное давление западных стран. Формальными причинами продления санкционного режима называются «ситуация с правами человека», «сокращение демократического пространства».

В реальности же многие эксперты считают, что причина санкций лежит во внешнеполитическом курсе Хараре (в том числе дружба с Россией) и ставке властей на суверенный курс.

Тема санкций стала общей для обеих стран.

«Зимбабве — это кладовая полезных ископаемых, без которых мир существовать не может. У вас в недрах земли есть всё. Поэтому спокойной жизни вам никто не даст. Санкции американцы против вас ввели не потому, что вы недемократичны, а потому что вы взяли под контроль свою страну и не пускаете сюда проходимцев и недругов», — заявил Александр Лукашенко во время общения с представителями местных СМИ.

Церемония передачи белорусской техники зимбабвийским аграриям Официальный портал Президента Республики Беларусь (president. gov. by)

В целом риторика белорусского лидера остается неизменной.

Напомним, что первые санкции в отношении Белоруссии были введены Евросоюзом еще в далеком 1997 году. И с тех пор власти республики не только успешно сопротивляются внешнему давлению, но и регулярно озвучивают антизападные и антиколониальные тезисы во внешней политике.

Принципиально изменился контекст в связи с началом СВО и открытым противостоянием России и Запада на территории Украины, в котором Минск выступает союзником Москвы.

Анализируя тему санкционного давления со стороны ЕС и США на официальный Минск, ведущее экспертное издание Africa Intelligence сообщает:

«Минск выживает не только благодаря активной поддержке России, но и многочисленным контрактам на поставки оружия и сельскохозяйственной техники в Африку».

Белорусская стратегия: сельскохозяйственная техника

Можно предположить, что присутствие Белоруссии на Африканском континенте станет важным дополнением в общей стратегии России в Африке. Однако мало кто знает, что Минск обладает собственной стратегией в этой части света, в чём-то схожей, а в чём-то отличной от российского присутствия, и что самое интересное — нам есть чему поучиться у союзников.

Особенность белорусской стратегии — крайний прагматизм. Они работают лишь там, где видят непосредственную выгоду, не размениваясь на чисто имиджевые проекты.

Африканский вектор отражен в официальном прогнозе социально-экономического развития Белоруссии на 2023 год. Предусматривается увеличение объема экспортных поставок в страны Африки на 10%.

Церемония передачи белорусской техники зимбабвийским аграриям Официальный портал Президента Республики Беларусь (president. gov. by)

Из выступления Лукашенко в Хараре стало известно, что в рамках «Программы механизации фермерских хозяйств Зимбабве» Белоруссия уже поставила 1800 тракторов и 80 зерноуборочных комбайнов. В ближайших планах — еще 3700 тракторов, 60 комбайнов, а также пожарные машины для столицы Зимбабве и самосвалы БелАз для горнодобывающих предприятий. И самое важное — открытие сервисного центра в Хараре.

В ходе визита также подписано множество меморандумов о взаимопонимании и о сотрудничестве, в частности, речь идет о поставках в Республику Зимбабве машин и оборудования белорусского производства для лесной промышленности.

Торговля Белоруссии с Зимбабве ведется на неформальной основе и не раз становилась предметом скандальных расследований журналистов.

Техника для Хараре отгружается через посредника — предпринимателя Александра Зингмана, имеющего гражданства США и Белоруссии. Бизнес он ведет через компанию Aftrade DMCC, зарегистрированную в Эмиратах.

Одна из причин неформального характера взаимодействия двух стран — бартер. В обмен на технологии и оборудование африканская сторона предоставляет концессии на добычу полезных ископаемых. В этом есть сходство с российской стратегией на континенте.

В частности, с 2015 года в Зимбабве работает совместное предприятие по добыче золота. Белорусская компания, в свою очередь, заключила субподряд с китайской компанией Zhondin Investments, которая и занимается золотодобычей.

Церемония передачи белорусской техники зимбабвийским аграриям Официальный портал Президента Республики Беларусь (president. gov. by)

Помимо Зимбабве, экспорт сельскохозяйственной техники производится также в Танзанию и Демократическую Республику Конго.

В других странах Западной Африки некоторые окологосударственные сельскохозяйственные предприятия, такие как Бенинское агентство механизации сельскохозяйственного развития, являются постоянными клиентами белорусских станкостроительных заводов.

Отдельной строкой стоит выделить известные африканским фермерам белорусские калийные удобрения.

Главной же статьей белорусского экспорта в Африку остается оружие и сопутствующие этой сфере услуги. Но об этом мы чаще узнаем из скандальных новостей, нежели из официальных сводок. Оружие, как и деньги, любит тишину.

Белорусская стратегия: поставки оружия

Государственная компания «Белспецвнештехника» (БСВТ), специализирующаяся на производстве и обслуживании вертолетов, уже более двадцати лет управляет совместным предприятием с суданской армией. Технические специалисты БСВТ, базирующиеся в Хартуме, обслуживают весь парк суданских вертолетов и самолетов, что играет решающую роль в стране, где расстояния настолько велики, что силовые операции не могут выполняться наземным транспортом.

Присутствие белорусских специалистов является жизненно важным для суданского правительства.

Изначально BSVT хотела превратить свою базу в Судане в панафриканский центр технического обслуживания, но санкции США в отношении Хартума помешали этому проекту.

Другой белорусский оператор, «558 Авиационный ремонтный завод», имеет контракт в Демократической Республике Конго на техническое обслуживание вертолетов и самолетов. В отличие от Судана, который имеет большой флот, ДРК является небольшим клиентом для белорусской военной промышленности, поскольку её авиационный флот невелик.

Церемония передачи белорусской техники зимбабвийским аграриям Официальный портал Президента Республики Беларусь (president. gov. by)

У Белоруссии имеются крайне перспективные контракты в Нигерии.

Известно о том, что намечается крупный контракт на обучение сил специального назначения. Белорусские компании должны были подготовить и обучить 2000 человек для элитных подразделений. В том числе предусматривалось обучение и в самой Белоруссии.

Непосредственным куратором белорусского проекта в самой Нигерии, по данным издания Africa Intelligence, является Саймон Наум, почетный консул Белоруссии. Сам он является гражданином Ливана, а его холдинговая компания Cops Investment Sal базируется в Бейруте и также занимается строительством и недвижимостью.

Из публикации стало известно, что корпус безопасности и гражданской обороны Нигерии (NSCDC) уже начал получать запасы легкого оружия и боеприпасов от белорусского поставщика. Однако поставки прекратились из-за логистических сложностей на фоне конфликта на Украине. Также известно, что белорусские компании действуют сообща с российским «Рособоронэкспортом», в планах которого крупная партия телекоммуникационного оборудования для Вооруженных сил Нигерии.

В других африканских странах белорусская военная промышленность работает через посредников. Например, в Западной Африке одним из самых активных представителей выступает французско-израильский предприниматель Стив Бохобза.

Фактор личности

Весной 2021 года по многим ресурсам прошла новость о задержании Александра Зингмана в аэропорту Лубумбаши (ДР Конго). Однако через пару дней белорусского бизнесмена освободили без лишнего шума и суеты. Всё, как и полагается в таких делах.

Белорусская оппозиция попыталась раздуть из ситуации вокруг ареста Зингмана очередной антилукашенковский скандал. Прозвучали обвинения в том, что Александр Зингман является «кошельком Александра Лукашенко», а в Конго прибыл с миссией по продаже оружия экс-президенту Ф. Кабиле. Однако никаких доказательств не было представлено.

Церемония передачи белорусской техники зимбабвийским аграриям Официальный портал Президента Республики Беларусь (president. gov. by)

Немецкое издание DW (включено Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов) выдвинуло несколько любопытных версий. В частности — белорусский предприниматель действует в интересах России. А Россия, естественно, действует на континенте против США. Если в Сирию Россия может поставлять оружие сама, то, допустим, куда-нибудь в Южный Судан и в ряд других горячих точек в Африке ей это не с руки. И тут-то и нужны вышеупомянутые посредники, работающие в розницу. Впрочем, эта версия осталась также абсолютно бездоказательной.

Но в пользу того, что визит предпринимателя в Конго действительно имел большое значение, говорит тот факт, что власти Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве оказывали давление на Киншасу с целью освобождения Зингмана. Если действительно допустить, что речь шла о переговорах по поставкам вооружения, то это точно не танки и не корабли, а то, что можно спрятать. Например, ПЗРК, стрелковое оружие и пр. — всё, что вооруженные формирования могут применять в локальных конфликтах.

В общем, А. Зингман — судя по всему, предприниматель с очень широким кругозором. И в сфере его интересов не только сельское хозяйство. В этом он напоминает Евгения Пригожина.

И здесь кроется еще одно сходство белорусской и российской стратегий на Чёрном континенте — за наиболее успешными кейсами стоят яркие личности. Сам белорусский предприниматель в единственном публичном интервью так раскрывает свои мотивы по ведению бизнеса в Африке:

«Африка в моем сердце навсегда. Я ей отдал уже треть своей жизни. А риски есть всегда: комар может укусить, можно попасть под обстрел. Но кто не рискует, тот не выигрывает. Мы продолжим продвигать в Африку белорусскую продукцию».